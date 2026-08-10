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Verlags-Know-how, das überzeugt

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Die Effingermedien AG sind mit den drei eigenen Zeitungen «General-Anzeiger», «Rundschau Süd» und «Rundschau Nord» und dem Portal «ihre-region-online.ch» bestens in der Region Brugg-Baden verankert. Woche für Woche liefert der Verlag seinen Leserinnen und Lesern spannende News und Geschichten aus der nahen Umgebung. Die drei Wochenzeitungen sind zudem die ideale Plattform für Kundenwerbung in den wirtschaftsstarken Regionen des Aargaus. Sie erreichen rund 90 000 Haushalte – und das mit 100 Prozent Abdeckung ohne Streuverlust. Zudem bieten die Effingermedien AG auch eine ganze Palette an Verlags- und Druckservices.

Beratung

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Design und Druckvorstufe

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Produktion

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Verlag und Redaktion

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Digitaldruck und Mailings

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